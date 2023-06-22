Все новые фрегаты и корветы ВМФ России вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он отметил, что флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.

"Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", — сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости" в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.