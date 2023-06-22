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22 июня, 07:55

Все новые фрегаты и корветы ВМФ России вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"

Главком ВМФ Евменов: Все новые фрегаты и корветы РФ будут вооружены "Цирконами"

Все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он отметил, что флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.

"Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости" в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.

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Ранее в США рассказали, в чём опасность "Цирконов". По словам авторов журнала Military Watch, они являются "самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире". Например, модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" только с их помощью может нейтрализовать всю ударную группу противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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