Все новые фрегаты и корветы ВМФ России вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
Главком ВМФ Евменов: Все новые фрегаты и корветы РФ будут вооружены "Цирконами"
Все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Он отметил, что флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.
"Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены "Цирконами". Корветы тоже", — сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости" в ходе Международного военно-морского салона в Кронштадте.
Ранее в США рассказали, в чём опасность "Цирконов". По словам авторов журнала Military Watch, они являются "самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире". Например, модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" только с их помощью может нейтрализовать всю ударную группу противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ