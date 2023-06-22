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Сигналы панической атаки: Почему Киев испугался выхода фрегата "Адмирал Макаров" в Чёрное море

Украинские СМИ всполошились, получив информацию, что на боевом посту в Чёрном море сейчас находится российский фрегат "Адмирал Макаров", который оснащён восемью ракетами "Калибр".

21 июня, 23:40
<p>Фрегат "Адмирал Макаров". Обложка © <a href="https://www.kchf.ru/photos/photo_skr/admiral_makarov_02.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Черноморский флот / А. Бричевский</a></p>

Фрегат "Адмирал Макаров". Обложка © Черноморский флот / А. Бричевский

Реакцию украинских СМИ, заметивших работу в Чёрном море боевого фрегата "Адмирал Макаров", военные эксперты связывают с паническими атаками, объясняя, что на фоне провала контрнаступления и чудовищных потерь ВСУ в Киеве начинают осознавать реальность.

Особое внимание украинской прессы привлёк боевой российский корабль, которым руководит военный, уроженец Винницкой области Григорий Бреев, служивший до 2014 года на украинском флоте. В 2014 году он присягнул Вооружённым силам Российской Федерации.

Дело в том, что сейчас один из черноморских фрегатов, "Адмирал Грегорович", ушёл в Санкт-Петербург. Военный эксперт Василий Дандыкин напоминает, что Турция исключила пропуск через проливы в Чёрное море военных кораблей, поэтому на боевом посту остаются носители "Калибров". В том числе подводные лодки и малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М".

"Это оружие хорошо показало себя в Сирии и в специальной военной операции. Регулярно наши корабли, включая фрегат "Адмирал Макаров", бьют по резервам и складам, живой силе противника в СВО. Они точно попадают в цель и уничтожают запасы вооружения, — комментирует Дандыкин. У киевских чиновников сейчас на фоне неудач нервное состояние. Сегодня об этом сказал и президент России: ВСУ потеряли в людях целый механизированный корпус во время контрнаступления".

Члены экипажа фрегата "Адмирал Макаров" во время учений. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Члены экипажа фрегата "Адмирал Макаров" во время учений. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Учитывая, что после нападения украинских БПЛА на российский корабль "Иван Хурст" Киев спустя пять дней потерял последний боевой корабль из советского наследия — в порту Одессы в результате ракетного удара был уничтожен "Юрий Олефиренко", сейчас режим Зеленского начинает внимательнее оценивать риски своих провокаций, полагают эксперты.

С начала СВО Украина потеряла современные боевые корабли по разным причинам. При этом особо крупные потери пришлись на Азовское море — порты Бердянска и Мариуполя.

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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