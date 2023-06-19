Какие аэродромы в Европе из-за передачи Украине F-16 могут стать целью Армии РФ Оглавление Чем опасны F-16 для России Кто собирается передать F-16 Украине Израильский сценарий для Зеленского Характеристики истребителя F-16 Что может произойти с аэродромами Европы, которые разместят у себя американские истребители F-16 для Киева, Лайфу рассказали военные эксперты и политологи. 48758 48758 Истребители F-16 грозят неприятностями странам Европы, которые рискнут их приютить. Обложка © Shutterstock

Получение американских истребителей F-16 Киевом и использование в бою в случае их базирования вне украинской территории может втянуть НАТО в вооружённый конфликт с Россией. Армия РФ найдёт варианты поражения военных самолётов, предупредил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются против нас, — сказал Путин, добавив, что, как горят западные танки, так же будут гореть и истребители.

Ранее российский президент обозначил потери ВСУ, которые понесла Украина в ходе наступления 4 июня. Так, Киев остался без 186 танков и 418 бронемашин, лишившись до 30% военной техники, поставленной с Запада. И "каждый день потери растут", сказал президент 13 июня.

Украинцы уже доказали всему миру, как быстро сгорают в атаке на российские позиции Leopard 2 и БМП Bradley. Теперь Зеленский и киевские чиновники со всех площадок требуют западные истребители.

Чем опасны F-16 для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ отметил, что "самолёты F-16 могут нести ядерные вооружения". По его словам, наши системы, которые будут наблюдать за этими самолётами, не смогут отличить самолёт, который не оснащён ядерным оружием, от того, который несёт ядерное оружие.

Американские истребители F-16 могут нести ядерное оружие. Фото © Shutterstock

— Как мы будем реагировать? — задал вопрос Лавров, пересказывая российско-американские переговоры на международной площадке Совбеза ООН в рамках "ядерной пятёрки". — Ответ за военными: они знают, что делать.

То есть со стороны России последует военно-технический ответ, "если мы увидим, что эти самолёты полетели над Украиной и создают нам угрозу".

Кто собирается передать F-16 Украине

Ранее Лайф писал, что спустя год с того момента, когда Вашингтон впервые предложил передать истребители F-16 Киеву, к аналогичному решению пришли европейские страны. Дания, Норвегия, Нидерланды и Польша готовы к передаче бортов Украине.

Практически месяц назад США одобрили такую помощь Киеву. Истребители-бомбардировщики F-16, которые Запад поставит на Украину, будут базироваться на её территории. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Во второй половине июня в проблемах контрнаступления Киева убеждается уже и Минобороны Британии. Признавая за Россией "временное" превосходство на Южном фронте, западные военные эксперты объясняют его преимуществом Москвы в воздухе.

О готовности Дании предоставить Украине истребители F-16 при поддержке США заявил на днях и.о. министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен. Он добавил, что, для того чтобы передача F-16 была максимально эффективной, требуется коалиция государств.

Похоже, некоторые силы ФРГ также в деле: депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман предложила предоставить немецкие аэродромы украинским самолётам, чтобы те могли взлетать с них для атак на Россию.

Однако скептицизм западных военных говорит сам за себя. Телеканал Sky News цитирует военного аналитика Шона Белла: "Если Киев получит устаревшие F-16, ВКС РФ уничтожат их за одну ночь". Эксперт полагает, что Украине нужны современные военно-воздушные силы, а не "эскадрилья подержанных самолётов".

Какие страны собираются передать F-16 Украине. Фото © Shutterstock

— На текущий момент наибольшую заинтересованность в агрессии проявляют Балтийские страны и Польша. В силу географического расположения этих стран могут находиться базовые аэродромы для подобного рода авиационных соединений, — отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Но если боевые вылеты будут совершаться с аэродромов на территории этих государств, то они превратятся в законные военные цели Армии России. Поскольку на этих аэродромах самолёты будут обслуживаться, заправляться, снабжаться боеприпасами, там будет дислоцироваться и лётный состав, то есть комбатанты: фактически будет использование украинскими ВВС иностранной базы.

Военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков заметил, что "если на территории другого государства будет действовать авиация, которая будет наносить удары по нашим войскам, то это означает, что эта страна вступила с нами в военный конфликт и на них будет оказываться воздействие". По его словам, Украина располагает площадками для небольших групп, но принять серьёзную группировку в несколько десятков машин у Киева возможности нет.

— Для постоянного базирования площадок для F-16 практически нет в качестве аэродрома-подскока. Если они будут вылетать с территории Румынии или Польши и совершать пуски какого-либо рода крылатых ракет, например Storm Shadow или Taurus, то на обратном пути им нужно будет где-то сесть дозаправиться и убыть на аэродром базирования вне пределов Украины. Кроме них участие в этих налётах может принять и Словакия, у которой также есть необходимые сети аэродромов, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Израильский сценарий для Зеленского

По его словам, вопрос безопасности России может быть решён комплексно. Например, если режим Зеленского будет признан террористической организацией, тогда склады такой организации на территории других стран можно рассматривать как законную цель для уничтожения. В качестве примера можно вспомнить Израиль. Он признал для себя террористическими организациями ХАМАС, "Хезболлу", КСИР и их базы. На территории Сирии периодически уничтожались склады и базы этих организаций, и никто со стороны Сирии и Ирана протестов Тель-Авиву не заявлял.

Характеристики истребителя F-16

Америка до сих пор производит истребители F-16 на экспорт. Существует 15 модификаций этой модели. Среди преимуществ самолёта эксперты называют высокую манёвренность. Машина проста в эксплуатации, имеет хороший обзор, даёт пилоту преимущество в воздушном бою. К минусам истребителя относят ограничение боевой нагрузки и дальности, так как машина обладает лишь одним двигателем.

— F-16 сильно подвержены помехам. От РЛС, которые использованы на немодифицированных моделях этих истребителей, советский тактический боевой флот начал отказываться ещё в 80-х годах прошлого века. Немодернизированным F-16 не хватает высоких возможностей наведения вне прицеливания, обеспечиваемых новыми ракетами AIM-9X класса "воздух – воздух" и нашлемными прицелами, что ставит их в крайне невыгодное положение по сравнению с современными российскими истребителями или даже нынешними украинскими МиГ-29 и Су-27, — резюмировали эксперты издания Military Watch, давая оценку модели.

Авторы Елена Ладилова