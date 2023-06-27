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27 июня, 15:21

Премьер Венгрии объявил Украину несуверенной страной без денег и оружия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины давно нет суверенитета и она полностью зависит от решений стран Запада. Таким мнением он поделился с немецким изданием Bild.

"Украина больше не суверенная страна. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, будет мир," подчеркнул Орбан.

Политик добавил, что Будапешт по-прежнему настаивает на прекращении огня на украинской территории и желает достижения мира.

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Ранее Орбан говорил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подходит на роль посредника в урегулировании украинского конфликта, тем более что он имеет подобный опыт при заключении зерновой сделки.

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ТАСС / AP / Franc Zhurda

Татьяна Миссуми
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