Премьер Венгрии объявил Украину несуверенной страной без денег и оружия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины давно нет суверенитета и она полностью зависит от решений стран Запада. Таким мнением он поделился с немецким изданием Bild.
"Украина больше не суверенная страна. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, будет мир," — подчеркнул Орбан.
Политик добавил, что Будапешт по-прежнему настаивает на прекращении огня на украинской территории и желает достижения мира.
Ранее Орбан говорил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подходит на роль посредника в урегулировании украинского конфликта, тем более что он имеет подобный опыт при заключении зерновой сделки.
ТАСС / AP / Franc Zhurda