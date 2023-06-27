Премьер Венгрии объявил Украину несуверенной страной без денег и оружия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины давно нет суверенитета и она полностью зависит от решений стран Запада. Таким мнением он поделился с немецким изданием Bild.

"Украина больше не суверенная страна. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира, будет мир," — подчеркнул Орбан.

Политик добавил, что Будапешт по-прежнему настаивает на прекращении огня на украинской территории и желает достижения мира.