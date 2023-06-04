Орбан увидел в Эрдогане хорошего посредника в конфликте Украины и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подходит на роль посредника в урегулировании украинского конфликта, тем более что он имеет подобный опыт при заключении зерновой сделки. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Политик присутствовал на инаугурации Эрдогана в Анкаре. По его словам, турецкий лидер отличается "миролюбивой позицией", а его победа на выборах была нужна миру "как глоток свежего воздуха". Орбан уверен, что соперник Эрдогана гораздо агрессивнее настроен и его избрание президентом могло обернуться непредсказуемыми последствиями.
"У президента Турции есть шанс выступить посредником между украинцами и русскими, как он сделал это в отношении кризиса с поставками зерна [с Украины]", — написал венгерский премьер-министр в Twitter.
Напомним, по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем голосования. Для Эрдогана это третий срок подряд, который продлится пять лет. 3 июня состоялась его инаугурация.
Shutterstock