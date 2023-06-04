Орбан увидел в Эрдогане хорошего посредника в конфликте Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подходит на роль посредника в урегулировании украинского конфликта, тем более что он имеет подобный опыт при заключении зерновой сделки. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик присутствовал на инаугурации Эрдогана в Анкаре. По его словам, турецкий лидер отличается "миролюбивой позицией", а его победа на выборах была нужна миру "как глоток свежего воздуха". Орбан уверен, что соперник Эрдогана гораздо агрессивнее настроен и его избрание президентом могло обернуться непредсказуемыми последствиями.