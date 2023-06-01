Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган официально признан победителем президентских выборов в Турции, второй тур которых прошёл 28 мая. Окончательные итоги голосования обнародовал глава ЦИК республики Ахмет Енер.

"Комиссия рассмотрела поступившие возражения относительно итогов выборов. В соответствии с результатами Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики", — сообщил журналистам Енер.

По его словам, главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу в итоге набрал 47,82% голосов. Теперь окончательные итоги второго тура выборов будут направлены для публикации в официальной газете.