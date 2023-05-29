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29 мая, 18:15

Путин тепло поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции, сообщили в Кремле

<p>Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a> © Getty Images / Okan Ozer / Anadolu Agency</p>

Обложка © Kremlin.ru © Getty Images / Okan Ozer / Anadolu Agency

Президент России Владимир Путин и новоизбранный лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе", — говорится в сообщении.

Глава нашего государства в беседе с коллегой отметил, что выборы в Турции позволили Эрдогану заручиться новой поддержкой, что может крайне положительно повлиять на сотрудничество Москвы и Анкары. Турецкий лидер поздравления принял и отметил, что настроен и дальше сохранять партнёрские отношения с Россией.

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Напомним, что итоги второго тура президентских выборов в Турции были подведены накануне, 28 мая. По результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86.

Максим Плетнёв
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