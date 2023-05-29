Зерновая сделка ни при чём: Политолог объяснил, почему в победе Эрдогана нет ничего удивительного
Политолог Ярошенко: Победа Эрдогана не изменит отношений Турции с Россией
Победа Реджепа Эрдогана на выборах президента Турции не отразится на русско-турецких отношениях, они останутся прежними. Такой комментарий дал политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом "360".
"Победа Эрдогана на выборах не значит для России ничего нового. Останется тот же вектор российско-турецких отношений, при которых президент Турции будет стремиться использовать своё буферное положение между Россией и коллективным Западом для реализации своих национальных интересов и продления политики по извлечению выгоды от конфликта между РФ и западными странами", — объяснил Ярошенко.
Эксперт считает, что в победе Эрдогана нет абсолютно ничего удивительного — политик обладает мощнейшим административным ресурсом, который он использовал в полной мере, чтобы одолеть соперника на выборах.
Политолог добавил, что Турция — не та страна, в которой действующий президент мог бы проиграть выборы и лишиться из-за этого власти, и зерновая сделка, по мнению Ярошенко, не оказала существенного влияния на результаты голосования.
Напомним, что итоги второго тура президентских выборов в Турции были подведены 28 мая. По результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86.
ТАСС / Валерий Шарифулин