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29 мая, 13:00

Зерновая сделка ни при чём: Политолог объяснил, почему в победе Эрдогана нет ничего удивительного

Политолог Ярошенко: Победа Эрдогана не изменит отношений Турции с Россией

Победа Реджепа Эрдогана на выборах президента Турции не отразится на русско-турецких отношениях, они останутся прежними. Такой комментарий дал политолог Алексей Ярошенко в разговоре с телеканалом "360".

"Победа Эрдогана на выборах не значит для России ничего нового. Останется тот же вектор российско-турецких отношений, при которых президент Турции будет стремиться использовать своё буферное положение между Россией и коллективным Западом для реализации своих национальных интересов и продления политики по извлечению выгоды от конфликта между РФ и западными странами",  объяснил Ярошенко.

Эксперт считает, что в победе Эрдогана нет абсолютно ничего удивительного — политик обладает мощнейшим административным ресурсом, который он использовал в полной мере, чтобы одолеть соперника на выборах.

Политолог добавил, что Турция — не та страна, в которой действующий президент мог бы проиграть выборы и лишиться из-за этого власти, и зерновая сделка, по мнению Ярошенко, не оказала существенного влияния на результаты голосования.

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Напомним, что итоги второго тура президентских выборов в Турции были подведены 28 мая. По результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юрий Лысенко
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