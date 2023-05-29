Россияне ринулись бронировать путёвки в Турцию после победы Эрдогана

Россияне стали массово бронировать путёвки в Турцию после победы Реджепа Эрдогана на выборах президента страны. Как рассказали SHOT турагенты, сотрудничающие с Anex Tour и Pegas Touristik, утром 29 мая спрос на такие предложения вырос в два-три раза.

Будущие туристы, по их словам, ждали, пока ситуация в азиатской республике устаканится: они опасались массовых протестов сторонников проигравшего кандидата. Теперь же, когда всё стало ясно, россияне принялись закреплять планы на лето. Причём многие из них давно определились с городами и отелями.