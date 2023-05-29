Россияне ринулись бронировать путёвки в Турцию после победы Эрдогана
SHOT: Спрос на путёвки в Турцию вырос в несколько раз после победы Эрдогана
Россияне стали массово бронировать путёвки в Турцию после победы Реджепа Эрдогана на выборах президента страны. Как рассказали SHOT турагенты, сотрудничающие с Anex Tour и Pegas Touristik, утром 29 мая спрос на такие предложения вырос в два-три раза.
Будущие туристы, по их словам, ждали, пока ситуация в азиатской республике устаканится: они опасались массовых протестов сторонников проигравшего кандидата. Теперь же, когда всё стало ясно, россияне принялись закреплять планы на лето. Причём многие из них давно определились с городами и отелями.
Подчёркивается, что некоторые туристы из-за ожидания потеряли 10–15% от стоимости туров, а высокий спрос может вынудить агрегаторов поднять цены.
Напомним, ЦИК Турции объявила Реджепа Эрдогана победителем второго тура выборов главы государства. Он набрал 52% голосов и обошёл своего противника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Президент России Владимир Путин уже поздравил его и отметил, что этот результат стал закономерным, учитывая самоотверженную работу турецкого лидера на своём посту.
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