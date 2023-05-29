Эрдоган пообещал реализовать предложенный Путиным проект газового хаба в Европу
Победивший во втором туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что проект газового хаба в Европу, который предложил российский лидер Владимир Путин, будет реализован.
"В поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала газовым хабом. Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в своей резиденции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что газовый хаб в Европу заработает максимум в течение года. В целом Анкара планирует поставлять через хаб около 40 миллиардов кубометров голубого топлива.