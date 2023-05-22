Турция планирует запустить газовый хаб в Европу в течение года
Минэнерго Турции: Газовый хаб в Европу заработает максимум в течение года
Утраченные объёмы поставок газа в Европу через "Северный поток" восполнит турецкий хаб, который заработает в течение года. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в интервью телеканалу Haber Global.
По словам чиновника, центр торговли газом в Стамбуле позволит продавать европейским странам больше газа, что особенно важно для государств Южной Европы. В целом Анкара планирует поставлять в Европу через хаб около 40 миллиардов кубометров голубого топлива.
"Они не спрашивают, будет хаб или нет, они интересуются, когда он начнет работу", — отметил Дёнмез.
Напомним, создание хаба по поставкам российского природного газа в Европу через территорию Турции — совместный проект Анкары и Москвы. Идею о его создании осенью прошлого года высказал президент РФ Владимир Путин. Турция поддержала эту инициативу и начала процесс внесения поправок в законодательство для обеспечения юридической базы работы хаба. Позже во время выступления в провинции Балыкесир президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового распределительного центра идёт полным ходом.
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