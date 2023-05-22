Турция планирует запустить газовый хаб в Европу в течение года

Утраченные объёмы поставок газа в Европу через "Северный поток" восполнит турецкий хаб, который заработает в течение года. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в интервью телеканалу Haber Global.

По словам чиновника, центр торговли газом в Стамбуле позволит продавать европейским странам больше газа, что особенно важно для государств Южной Европы. В целом Анкара планирует поставлять в Европу через хаб около 40 миллиардов кубометров голубого топлива.