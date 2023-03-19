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19 марта, 14:13

Эрдоган: Турция быстро продвигается к тому, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб

Турция быстро работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом. Мы развиваем и наши трубопроводы, и предприятия для хранения газа", — отметил он в ходе выступления в провинции Балыкесир, которое транслировал телеканал TRT.

В Турции ждут черноморский газ уже в апреле

В Турции ждут черноморский газ уже в апреле

Ранее Лайф писал, что встречу по газовому хабу, назначенную в Турции на 22 марта, отменили. Сейчас все силы брошены на восстановление страны после землетрясений. Какой хитрый план Эрдоган припас к переговорам с Россией, рассказал доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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