Эрдоган: Турция быстро продвигается к тому, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб
Турция быстро работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
"Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом. Мы развиваем и наши трубопроводы, и предприятия для хранения газа", — отметил он в ходе выступления в провинции Балыкесир, которое транслировал телеканал TRT.
Ранее Лайф писал, что встречу по газовому хабу, назначенную в Турции на 22 марта, отменили. Сейчас все силы брошены на восстановление страны после землетрясений. Какой хитрый план Эрдоган припас к переговорам с Россией, рассказал доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.
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