Эрдоган: Турция быстро продвигается к тому, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб

Турция быстро работает над тем, чтобы ввести в эксплуатацию газовый хаб. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

"Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом. Мы развиваем и наши трубопроводы, и предприятия для хранения газа", — отметил он в ходе выступления в провинции Балыкесир, которое транслировал телеканал TRT.