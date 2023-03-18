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18 марта, 19:52

В Турции ждут черноморский газ уже в апреле

Глава Минэнерго Турции анонсировал начало поставок черноморского газа до конца апреля

Турция начнёт поставки природного газа с черноморского месторождения Сакарья в конце апреля 2023 года. Об этом заявил глава Минэнерго страны Фатих Дёнмез.

"Мы следовали плану, однако из-за землетрясений возникли некоторые задержки. Планируем начать поставки газа потребителям к концу апреля", сказал Дёнмез в эфире телеканала TRT.

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Изначально турецкие власти анонсировали начало поставок топлива в марте. Глава ведомства при этом заявил, что обещание, данное гражданам, будет сдержано.

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба. Стороны подтвердили настрой по реализации договорённостей.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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