В Турции ждут черноморский газ уже в апреле

Турция начнёт поставки природного газа с черноморского месторождения Сакарья в конце апреля 2023 года. Об этом заявил глава Минэнерго страны Фатих Дёнмез.

"Мы следовали плану, однако из-за землетрясений возникли некоторые задержки. Планируем начать поставки газа потребителям к концу апреля", — сказал Дёнмез в эфире телеканала TRT.

Изначально турецкие власти анонсировали начало поставок топлива в марте. Глава ведомства при этом заявил, что обещание, данное гражданам, будет сдержано.