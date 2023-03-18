В Турции ждут черноморский газ уже в апреле
Глава Минэнерго Турции анонсировал начало поставок черноморского газа до конца апреля
Турция начнёт поставки природного газа с черноморского месторождения Сакарья в конце апреля 2023 года. Об этом заявил глава Минэнерго страны Фатих Дёнмез.
"Мы следовали плану, однако из-за землетрясений возникли некоторые задержки. Планируем начать поставки газа потребителям к концу апреля", — сказал Дёнмез в эфире телеканала TRT.
Изначально турецкие власти анонсировали начало поставок топлива в марте. Глава ведомства при этом заявил, что обещание, данное гражданам, будет сдержано.
Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба. Стороны подтвердили настрой по реализации договорённостей.
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