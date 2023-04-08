Турция приступила к работе над предложенным Россией проектом газового хаба
Власти Турции начали процесс внесения поправок в законодательство, нужных для реализации предложенного Россией проекта газового хаба. Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сообщил, что ожидается их утверждение президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. В интервью телеканалу CNN Türk он указал, что Анкара может стать важным центром торговли голубым топливом в страны Восточной Европы.
Турецкий парламент уже утвердил внесённые изменения в структуру нефтегазовой компании Botas для реализации проекта газового хаба.
"Когда наш президент утвердит изменения в законопроект, принятый парламентом, будут установлены новые правовые меры. В старом законе были правила для внутреннего рынка. Он был более ограничительным. С новым законом мы обеспечили большую свободу", — сказал Донмез.
Министр также добавил, что Турция потребляет 50–60 миллиардов кубометров природного газа. У неё есть возможность ввозить до 100 миллиардов кубометров топлива, перерабатывать его и поставлять в систему. Как уточнил Донмез, "если 60% мы потребляем сами, то 40% можем продавать соседним странам".
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового хаба идёт быстрым ходом. Об этом глава государства рассказал на выступлении в провинции Балыкесир.
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