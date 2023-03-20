Песков назвал сложной работу с Турцией над реализацией проекта газового хаба

Работа России и Турции над запуском газового хаба довольно сложна, поэтому в ней допустимы задержки и прочие проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Понятно, что это достаточно сложная работа, это достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то задержек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера", — отметил он в беседе с журналистами.