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20 марта, 09:37

Песков назвал сложной работу с Турцией над реализацией проекта газового хаба

Работа России и Турции над запуском газового хаба довольно сложна, поэтому в ней допустимы задержки и прочие проблемы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Понятно, что это достаточно сложная работа, это достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то задержек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера", — отметил он в беседе с журналистами.

В Турции ждут черноморский газ уже в апреле

В Турции ждут черноморский газ уже в апреле

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что работа по вопросам введения в эксплуатацию газового хаба идёт быстрым ходом. Об этом он сообщил на выступлении в провинции Балыкесир.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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