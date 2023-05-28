ЦИК объявила Эрдогана победителем выборов в Турции
Глава ЦИК Турции Йенер объявил Эрдогана победителем президентских выборов
Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил победу действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Его результат составил 52% голосов.
Обработано было 99,43% бюллетеней. У Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Отрыв Эрдогана от соперника превышает два миллиона голосов, уточнил глава ЦИК. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.
А за пару часов до этого Эрдоган сам объявил себя победителем выборов президента. В Стамбуле политик спел со своими сторонниками победную песню, заранее начав отмечать успех.