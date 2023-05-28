ЦИК объявила Эрдогана победителем выборов в Турции

Обработано было 99,43% бюллетеней. У Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Отрыв Эрдогана от соперника превышает два миллиона голосов, уточнил глава ЦИК. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.

А за пару часов до этого Эрдоган сам объявил себя победителем выборов президента. В Стамбуле политик спел со своими сторонниками победную песню, заранее начав отмечать успех.