Регион

Уведомления отключены

28 мая, 19:10

Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения

Кылычдароглу намерен продолжать бороться за демократию в Турции

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит бороться за демократию после поражения Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре президентских выборов.

"Праздник демократии": Эрдоган объявил себя победителем выборов президента

"Праздник демократии": Эрдоган объявил себя победителем выборов президента

В беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре он назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории.

"Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", — сказал Кылычдароглу.

В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента

В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента

Напомним, согласно предварительным результатам, победу одержал Эрдоган. По последней информации, он лидирует во втором туре с 52,21% голосов после обработки почти 99% бюллетеней. Подсчёт продолжается. В первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 45%.

Обложка ©

Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров