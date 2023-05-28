Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит бороться за демократию после поражения Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре президентских выборов.

В беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре он назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории.

"Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", — сказал Кылычдароглу.