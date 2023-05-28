Соперник Эрдогана останется оппозиционером после поражения
Кылычдароглу намерен продолжать бороться за демократию в Турции
Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу заявил, что продолжит бороться за демократию после поражения Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре президентских выборов.
В беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре он назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории.
"Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", — сказал Кылычдароглу.
Напомним, согласно предварительным результатам, победу одержал Эрдоган. По последней информации, он лидирует во втором туре с 52,21% голосов после обработки почти 99% бюллетеней. Подсчёт продолжается. В первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 45%.
Twitter / Kemal Kılıçdaroğlu