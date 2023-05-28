В Турции закрылись избирательные участки на выборах президента
В Турции в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись избирательные участки во втором туре выборов президента, теперь начнутся вскрытие урн и подсчёт голосов. В стране и за её пределами было 191,8 тысячи урн для голосования.
Правом голоса обладают 64 миллиона граждан Турции. В ходе сегодняшнего голосования не было выявлено каких-то значительных нарушений и происшествий. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган голосовал в Стамбуле, а его соперник — кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — в Анкаре. Для победы кому-то из них нужно набрать более 50% голосов.
Напомним, первый этап выборов президента Турции закончился неоднозначно. Ни Реджеп Тайип Эрдоган, ни его соперник Кемаль Кылычдароглу не набрали более половины голосов. За первого проголосовало 49,35%, а за второго — 45%. Кстати, судя по предварительному опросу, Эрдогана поддерживают более 54% избирателей. Однако в то же время некоторые граждане Турции отдают предпочтение и Кылычдароглу.
ТАСС / Сергей Бобылев