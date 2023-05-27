Опрос показал готовность населения поддержать Кылычдароглу во втором туре выборов в Турции

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу способен обойти Реджепа Тайипа Эрдогана на втором туре президентских выборов в Турции. Это вытекает из итогов опроса центра ORC, в котором участвовали 3950 человек из 28 провинций.

"46,7% ответили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу — 48,1%", — сообщил центр.

При этом 5,2% респондентов заявили, что не определились с выбором. Если их голоса разойдутся между обоими кандидатами на пост главы государства, то Эрдоган наберёт 49,2%, а Кылычдароглу — 50,8%. После публикации опроса представители ORC сообщили, что их сайт атаковали боты.