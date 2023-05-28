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28 мая, 11:02

Коты, коза и молодожёны: На выборах президента в Турции заметили необычных избирателей

В Турции на избирательных участках заметили котов, козу и молодожёнов

<p>Рыжий кот внимательно следит, чтобы никто не жульничал во время голосования. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/solcugazete/status/1662748741621673984" target="_blank" rel="noopener noreferrer">solcugazete</a></p>

Рыжий кот внимательно следит, чтобы никто не жульничал во время голосования. Обложка © Twitter / solcugazete

В Турции судьбу страны в ходе второго этапа президентских выборов решают не только люди. Своё мнение также решили высказать местные коты, козы и другие животные, пришедшие в участки. Такими кадрами граждане делятся в соцсетях.

Отметим, что на участки пускают всех избирателей, в том числе с животными, причём некоторые решили придти и без своих хозяев — настолько сильно пушистым хотелось отдать свой голос за любимого политика и будущее страны. Как, например, этому рыжику. А возможно, он только принюхивается к оппоозиционеру и решит поставить галочку напротив фотографии действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рыжий пушистый кот пришёл в избирательный участок. Фото yaltakgurbuz

Рыжий пушистый кот пришёл в избирательный участок. Фото yaltakgurbuz

Судя по всему, организаторам выборочным участков происходящее только в радость. Они делятся фотографиями усатых избирателей, обсуждая, к кому какой заглянул.

Избиратели заметили котов на участках. Фото © Twitter / cagdaskupeli / kk9mbi

Избиратели заметили котов на участках. Фото © Twitter / cagdaskupeli / kk9mbi

Кстати, одним из самых неожиданных посетителей стала коза. Она сопровождала свою хозяйку в участок и даже внутри никуда от неё не отходила. Кадры тут же разлетелись по соцсетям, а пользователи начали спорить — коза это или ягнёнок.

Жительница Турции пришла на избирательный участок с козой. Видео © Twitter / Profesorfacia

Заметили на выборах и необычно одетых избирателей среди людей. Так, в день свадьбы на участок решили приехать молодожёны Озге и Исмаил. Пока скромная невеста изумляла присутствующих своим пышным и блестящим платьем, жених с гордостью смотрел на свою красавицу. Они попозировали перед камерами и вместе бросили конверт с кандидатом в урну.

Молодожёны Озге и Исмаил решили придти на выборы в день свадьбы. Фото © Twitter / TimesofTurkiye

Молодожёны Озге и Исмаил решили придти на выборы в день свадьбы. Фото © Twitter / TimesofTurkiye

Напомним, первый этап выборов президента Турции закончились неоднозначно. Ни Реджеп Тайип Эрдоган, ни его соперник Кемаль Кылычдароглу не набрал более половины голосов. За первого проголосовали 49,35%, а завтра второго — 45%. Теперь же кандидат, набравший большинство голосов, одержит победу. Кстати, судя по предварительному опросу, Эрдогана поддерживают более 54% избирателей. Однако в то же время некоторые граждане Турции отдают предпочтение и Кылычдароглу.

СМИ узнали, кого поддержит кандидат в президенты Турции, ставший третьим в I туре

СМИ узнали, кого поддержит кандидат в президенты Турции, ставший третьим в I туре

Николь Вербер
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