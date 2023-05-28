Коты, коза и молодожёны: На выборах президента в Турции заметили необычных избирателей

В Турции судьбу страны в ходе второго этапа президентских выборов решают не только люди. Своё мнение также решили высказать местные коты, козы и другие животные, пришедшие в участки. Такими кадрами граждане делятся в соцсетях.

Отметим, что на участки пускают всех избирателей, в том числе с животными, причём некоторые решили придти и без своих хозяев — настолько сильно пушистым хотелось отдать свой голос за любимого политика и будущее страны. Как, например, этому рыжику. А возможно, он только принюхивается к оппоозиционеру и решит поставить галочку напротив фотографии действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рыжий пушистый кот пришёл в избирательный участок. Фото yaltakgurbuz

Судя по всему, организаторам выборочным участков происходящее только в радость. Они делятся фотографиями усатых избирателей, обсуждая, к кому какой заглянул.

Избиратели заметили котов на участках. Фото © Twitter / cagdaskupeli / kk9mbi

Кстати, одним из самых неожиданных посетителей стала коза. Она сопровождала свою хозяйку в участок и даже внутри никуда от неё не отходила. Кадры тут же разлетелись по соцсетям, а пользователи начали спорить — коза это или ягнёнок.

Жительница Турции пришла на избирательный участок с козой. Видео © Twitter / Profesorfacia

Заметили на выборах и необычно одетых избирателей среди людей. Так, в день свадьбы на участок решили приехать молодожёны Озге и Исмаил. Пока скромная невеста изумляла присутствующих своим пышным и блестящим платьем, жених с гордостью смотрел на свою красавицу. Они попозировали перед камерами и вместе бросили конверт с кандидатом в урну.