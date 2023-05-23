За Эрдогана готово проголосовать больше половины избирателей, показал опрос
Опрос Özdemir Araştırma предсказал победу Эрдогана во втором туре выборов
В Турции более 54% избирателей выразило готовность отдать голос в пользу действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Таковы результаты опроса, который в преддверии второго тура голосования провёл центр Özdemir Araştırma.
Согласно исследованию, в котором с 18 по 22 мая приняло участие около шести тысяч человек, за Эрдогана выступили 54,12% респондентов. На долю его оппонента Кемаля Кылычдароглу пришлось 45,88% голосов, сообщает центр в "Твиттере".
Özdemir Araştırma подобный опрос проводил и перед началом первого тура президентских выборов. Его итоги разошлись с результатами голосования лишь на 1%, причём в пользу действующего главы государства. За Эрдогана тогда выступили 48,4% опрошенных, а по факту он набрал 49,52% голосов избирателей.
Второй тур президентских выборов в республике состоится в ближайшее воскресенье, 28 мая. В минувшую субботу голосование стартовало в зарубежных представительствах Турции и на пограничных пунктах.
Ранее Лайф сообщал, что экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, набравший в первом туре выборов более пяти процентов голосов, намерен объявить о поддержке действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. По его словам, он не хочет голосовать за Кемаля Кылычдароглу, так как тот "поддерживает террористические организации".