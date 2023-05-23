За Эрдогана готово проголосовать больше половины избирателей, показал опрос

В Турции более 54% избирателей выразило готовность отдать голос в пользу действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Таковы результаты опроса, который в преддверии второго тура голосования провёл центр Özdemir Araştırma.

Согласно исследованию, в котором с 18 по 22 мая приняло участие около шести тысяч человек, за Эрдогана выступили 54,12% респондентов. На долю его оппонента Кемаля Кылычдароглу пришлось 45,88% голосов, сообщает центр в "Твиттере".

Özdemir Araştırma подобный опрос проводил и перед началом первого тура президентских выборов. Его итоги разошлись с результатами голосования лишь на 1%, причём в пользу действующего главы государства. За Эрдогана тогда выступили 48,4% опрошенных, а по факту он набрал 49,52% голосов избирателей.

Второй тур президентских выборов в республике состоится в ближайшее воскресенье, 28 мая. В минувшую субботу голосование стартовало в зарубежных представительствах Турции и на пограничных пунктах.