"Праздник демократии": Эрдоган объявил себя победителем выборов президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле спел со своими сторонниками победную песню. Таким образом он уже начал отмечать победу на выборах президента ещё до оглашения окончательных результатов.

"Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил", — заявил Эрдоган на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед тем, как вылететь в Анкару.

Он побладарил народ Турции за то, что на ближайшие пять лет ему доверили управление страной. Ожидается, что Эрдоган обратится к международному сообществу из Анкары.

Несмотря на то, что результаты выборов ещё не окончательные, Эрдогана уже начали поздравлять его коллеги из других государств. Среди них лидер Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Сербии Александр Вучич.