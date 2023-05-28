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28 мая, 15:14

Первые данные с участков показали большой отрыв Эрдогана на выборах

Эрдоган после обработки 28,1% бюллетеней набирает 59,2% голосов

В Турции первые данные с избирательных участков показали большой отрыв действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах лидера страны. После обработки 28,1% бюллетеней он набирает 59,2% голосов.

У его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, по предварительным данным, зафиксировано 40,8% голосов. Подсчёт продолжается. Явка на выборы оказалась довольно высокой — 84%.

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Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур состоялся в стране сегодня, 28 мая. Победит кандидат, набравший большинство голосов.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MURAD SEZER

Андрей Григорьев
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