Первые данные с участков показали большой отрыв Эрдогана на выборах
Эрдоган после обработки 28,1% бюллетеней набирает 59,2% голосов
В Турции первые данные с избирательных участков показали большой отрыв действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах лидера страны. После обработки 28,1% бюллетеней он набирает 59,2% голосов.
У его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, по предварительным данным, зафиксировано 40,8% голосов. Подсчёт продолжается. Явка на выборы оказалась довольно высокой — 84%.
Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур состоялся в стране сегодня, 28 мая. Победит кандидат, набравший большинство голосов.
ТАСС / ЕРА / MURAD SEZER