Первые данные с участков показали большой отрыв Эрдогана на выборах

В Турции первые данные с избирательных участков показали большой отрыв действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах лидера страны. После обработки 28,1% бюллетеней он набирает 59,2% голосов.

У его соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, по предварительным данным, зафиксировано 40,8% голосов. Подсчёт продолжается. Явка на выборы оказалась довольно высокой — 84%.