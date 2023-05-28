Эрдоган призвал сторонников охранять урны до подведения итогов выборов

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган призвал своих сторонников охранять урны для голосования до тех пор, пока не будут подведены итоги выборов главы государства. Он поблагодарил тех из них, кто "с раннего утра самоотверженно работал на избирательных участках".

"Я призываю всех моих братьев и сестёр защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защитить волю нашего народа", — написал он в "Твиттере".