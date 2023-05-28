Эрдоган явился на участок и опять стал сорить деньгами
Эрдоган раздал деньги избирателям на участке во время голосования в Турции
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова раздавал деньги, когда приехал голосовать на избирательный участок в Стамбуле, как и в первом туре выборов главы государства. Видео появилось в Сети.
Реджеп Эрдоган раздал деньги избирателям на одном из участков для голосования в Стамбуле. Видео © Twitter / mersinbizimhaber
Турецкий лидер пробыл на участке в школе в стамбульском районе Ускюдар около часа, передаёт телеканал Sozcu. С самого утра территория была оцеплена и усилена дополнительными кордонами полиции. Местные жители уже ждали Эрдогана возле входа и при его появлении скандировали лозунги в его поддержку.
Президент не спеша подошёл к толпе и начал пожимать присутствующим руки, после чего достал кошелёк и раздал несколько банкнот достоинством 200 турецких лир (около 800 рублей).
Напомним, по итогам первого тура президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 45%. Второй тур проходит в стране сегодня, 28 мая. Победит кандидат, набравший большинство голосов. Ещё в первом туре Эрдоган отметился тем, что раздал деньги избирателям на одном из участков, правда, тогда купюры доставались только детям.
Twitter / mersinbizimhaber