Эрдоган явился на участок и опять стал сорить деньгами

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова раздавал деньги, когда приехал голосовать на избирательный участок в Стамбуле, как и в первом туре выборов главы государства. Видео появилось в Сети.

Реджеп Эрдоган раздал деньги избирателям на одном из участков для голосования в Стамбуле. Видео © Twitter / mersinbizimhaber

Турецкий лидер пробыл на участке в школе в стамбульском районе Ускюдар около часа, передаёт телеканал Sozcu. С самого утра территория была оцеплена и усилена дополнительными кордонами полиции. Местные жители уже ждали Эрдогана возле входа и при его появлении скандировали лозунги в его поддержку.

Президент не спеша подошёл к толпе и начал пожимать присутствующим руки, после чего достал кошелёк и раздал несколько банкнот достоинством 200 турецких лир (около 800 рублей).