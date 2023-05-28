Камера сняла, как Эрдоган приказал разобраться с крикливым избирателем
Эрдогана разозлил окрик неизвестного на избирательном участке
Президент Турции Реджеп Эрдоган разозлился на неизвестного мужчину, окрикнувшего его на избирательном участке в одной из школ Стамбула. На опубликованных телеканалом Halk TV кадрах видно, что лидер азиатского государства, его жена Эмине и сопровождающие заходят в помещение и в какой-то момент из толпы доносится крик.
Эрдоган разозлился от выкрика неизвестного мужчины из толпы. Видео © Halk TV
"Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!" — сказал мужчина.
После этого разозлённый турецкий лидер показывает рукой в сторону нарушителя спокойствия и приказывает охране разобраться с ним. Что было дальше, неизвестно.
Напомним, сегодня, 28 мая, в 17:00 мск завершился второй тур выборов президента Турции. Для победы один из кандидатов должен набрать более половины голосов. В первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%.
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