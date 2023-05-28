Камера сняла, как Эрдоган приказал разобраться с крикливым избирателем

Президент Турции Реджеп Эрдоган разозлился на неизвестного мужчину, окрикнувшего его на избирательном участке в одной из школ Стамбула. На опубликованных телеканалом Halk TV кадрах видно, что лидер азиатского государства, его жена Эмине и сопровождающие заходят в помещение и в какой-то момент из толпы доносится крик.

Эрдоган разозлился от выкрика неизвестного мужчины из толпы. Видео © Halk TV

"Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!" — сказал мужчина.

После этого разозлённый турецкий лидер показывает рукой в сторону нарушителя спокойствия и приказывает охране разобраться с ним. Что было дальше, неизвестно.