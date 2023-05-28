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28 мая, 15:31

Камера сняла, как Эрдоган приказал разобраться с крикливым избирателем

Эрдогана разозлил окрик неизвестного на избирательном участке

Президент Турции Реджеп Эрдоган разозлился на неизвестного мужчину, окрикнувшего его на избирательном участке в одной из школ Стамбула. На опубликованных телеканалом Halk TV кадрах видно, что лидер азиатского государства, его жена Эмине и сопровождающие заходят в помещение и в какой-то момент из толпы доносится крик.

Эрдоган разозлился от выкрика неизвестного мужчины из толпы. Видео © Halk TV

"Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!" сказал мужчина.

После этого разозлённый турецкий лидер показывает рукой в сторону нарушителя спокойствия и приказывает охране разобраться с ним. Что было дальше, неизвестно.

Опрос показал готовность населения поддержать Кылычдароглу во втором туре выборов в Турции

Опрос показал готовность населения поддержать Кылычдароглу во втором туре выборов в Турции

Напомним, сегодня, 28 мая, в 17:00 мск завершился второй тур выборов президента Турции. Для победы один из кандидатов должен набрать более половины голосов. В первом туре Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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