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28 мая, 16:59

Первые официальные данные от ЦИК подтвердили лидерство Эрдогана на выборах

ЦИК Турции: Эрдоган набирает 54,47% после обработки 54% бюллетеней

Президент Турции Реджеп Эрдоган набирает 54,47% голосов после обработки 54% бюллетеней, сообщил глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер. Тем временем соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу получил 45,53% голосов.

"Сейчас посчитано 54% отданных голосов. 26,7 миллиона голосов обработано, принято 26,4 миллиона бюллетеней. Данные подсчёта продолжают поступать. Тайип Эрдоган получает 54,47%, Кемаль Кылычдароглу — 45,53%", сказал Енер.

Ранее были опубликованы предварительные неофициальные результаты, и они тоже говорили о победе Эрдогана. По последней информации, он лидирует во втором туре с 52,21% после обработки почти 99% бюллетеней. Подсчёт продолжается.

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Напомним, сегодня, 28 мая, в Турции завершился второй тур президентских выборов. Для победы на них кандидат должен набрать более половины голосов. В первом — Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кемаль Кылычдароглу — 45%.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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