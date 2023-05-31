СМИ узнали о возможном визите Путина в Турцию

Если такой визит состоится, продолжил источник, то главными темами переговоров лидеров двух стран будут конфликт на Украине и зерновая сделка. Другие детали он не уточнил. При этом ранее в СМИ появилась информация, что визит Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, его телефонные переговоры с Эрдоганом возможны при необходимости. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и Турции в недавнем разговоре подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе. Однако место и дату "предстоит согласовать с учётом графиков двух президентов".