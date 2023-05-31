СМИ узнали о возможном визите Путина в Турцию
ТАСС: Путин может посетить Турцию после инаугурации Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин может прибыть с официальным визитом в Турцию после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана . Как сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в Анкаре, темой переговоров станет ситуация на Украине.
"Визит господина президента Путина может состояться уже после вступления в должность господина президента Эрдогана", — отметил собеседник агентства
Если такой визит состоится, продолжил источник, то главными темами переговоров лидеров двух стран будут конфликт на Украине и зерновая сделка. Другие детали он не уточнил. При этом ранее в СМИ появилась информация, что визит Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, его телефонные переговоры с Эрдоганом возможны при необходимости. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры России и Турции в недавнем разговоре подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе. Однако место и дату "предстоит согласовать с учётом графиков двух президентов".
Лайф напоминает: по результатам второго тура выборов главы Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллегу, подчеркнув большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Точная дата инаугурации Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов. Это может произойти 1 июня. В таком случае инаугурация может состоятся 3 июня.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев