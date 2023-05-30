Эрдоган заявил о договорённостях с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным об отправке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие африканские страны по-прежнему актуальны. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре.