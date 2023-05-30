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30 мая, 13:08

Эрдоган заявил о договорённостях с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным об отправке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие африканские страны по-прежнему актуальны. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре.

Как уточнил турецкий лидер, зерно, которое идёт через черноморский коридор в рамках зерновой сделки, будет перерабатываться в республике в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки.

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Напомним, 22 июля прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года соглашение было продлено до 18 мая. Москва тогда допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора. Тем не менее зерновая инициатива была продлена до 17 июля без изменений.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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