Эрдоган заявил о договорённостях с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорённости с российским коллегой Владимиром Путиным об отправке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие африканские страны по-прежнему актуальны. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре.
Как уточнил турецкий лидер, зерно, которое идёт через черноморский коридор в рамках зерновой сделки, будет перерабатываться в республике в муку и доставляться в наиболее бедные страны Африки.
Напомним, 22 июля прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года соглашение было продлено до 18 мая. Москва тогда допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора. Тем не менее зерновая инициатива была продлена до 17 июля без изменений.
ТАСС / Валерий Шарифулин