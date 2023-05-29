Лавров назвал условие прекращения зерновой сделки
Лавров: Зерновая сделка не будет функционировать, если не будет прогресса
Если в реализации зерновой сделки не будет прогресса, договор не будет функционировать. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если всё останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует", — сказал он.
Напомним, 22 июля 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора. Тем не менее зерновая инициатива была продлена до 17 июля без изменений.
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