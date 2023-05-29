Лавров назвал условие прекращения зерновой сделки

Если в реализации зерновой сделки не будет прогресса, договор не будет функционировать. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если всё останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует", — сказал он.