МИД РФ предупредил о последствиях блокировки российского сельхозэкспорта

Зерновой сделке придётся искать альтернативу, если не будут решены имеющиеся проблемы, о которых неоднократно заявляла российская сторона. Информация следует заявления, распространённого МИД РФ.

"Если Россельхозбанк не будет подключён к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придётся подыскивать альтернативы", — сказано в сообщении.