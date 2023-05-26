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25 мая, 23:27

МИД РФ предупредил о последствиях блокировки российского сельхозэкспорта

МИД РФ призвал искать альтернативы зерновой сделке, если её не удастся продлить

Зерновой сделке придётся искать альтернативу, если не будут решены имеющиеся проблемы, о которых неоднократно заявляла российская сторона. Информация следует заявления, распространённого МИД РФ.

"Если Россельхозбанк не будет подключён к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придётся подыскивать альтернативы", — сказано в сообщении.

Одной из предлагаемых альтернатив дипломаты назвали наземные "коридоры солидарности", по которым в больших объемах вывозится украинская продукция. Такие коридоры сильно "разрекламированы" странами Европейского союза, однако в них есть некие недостатки, сказано в сообщении ведомства.

Ранее Лайф писал, что Кремль упрекнул Запад в неконструктиве после отказа подключить российские банки к SWIFT. Киев же выдвинул условия для возобновления транзита российского аммиака: он требует распространить зерновую сделку на большее количество товаров и портов.

В Минсельхозе перечислили проблемы, которые не решает зерновая сделка

В Минсельхозе перечислили проблемы, которые не решает зерновая сделка

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.

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Лариса Сафронова
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