МИД РФ предупредил о последствиях блокировки российского сельхозэкспорта
МИД РФ призвал искать альтернативы зерновой сделке, если её не удастся продлить
Зерновой сделке придётся искать альтернативу, если не будут решены имеющиеся проблемы, о которых неоднократно заявляла российская сторона. Информация следует заявления, распространённого МИД РФ.
"Если Россельхозбанк не будет подключён к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придётся подыскивать альтернативы", — сказано в сообщении.
Одной из предлагаемых альтернатив дипломаты назвали наземные "коридоры солидарности", по которым в больших объемах вывозится украинская продукция. Такие коридоры сильно "разрекламированы" странами Европейского союза, однако в них есть некие недостатки, сказано в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал, что Кремль упрекнул Запад в неконструктиве после отказа подключить российские банки к SWIFT. Киев же выдвинул условия для возобновления транзита российского аммиака: он требует распространить зерновую сделку на большее количество товаров и портов.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка снова продлевается на два месяца, и выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку в этом вопросе. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.