Кремль упрекнул Запад в неконструктиве после отказа подключить российские банки к SWIFT
Песков: ООН сталкивается с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке
Отказ Евросоюза переподключить российские банки к системе международных платежей SWIFT демонстрирует неконструктивность позиции Запада, с которой в рамках зерновой сделки приходится сталкиваться генсеку ООН Антониу Гутерришу. Таким мнением в беседе с журналистами в понедельник поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников", — указал представитель Кремля.
Песков отметил, что это действительно осложняет выполнение российской части Черноморской инициативы.
Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.
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