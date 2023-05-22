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22 мая, 11:18

Кремль упрекнул Запад в неконструктиве после отказа подключить российские банки к SWIFT

Песков: ООН сталкивается с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке

Отказ Евросоюза переподключить российские банки к системе международных платежей SWIFT демонстрирует неконструктивность позиции Запада, с которой в рамках зерновой сделки приходится сталкиваться генсеку ООН Антониу Гутерришу. Таким мнением в беседе с журналистами в понедельник поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников", указал представитель Кремля.

Песков отметил, что это действительно осложняет выполнение российской части Черноморской инициативы.

Представитель ЕС Стано: Российские банки не будут переподключать к SWIFT

Представитель ЕС Стано: Российские банки не будут переподключать к SWIFT

Напомним, первым об очередном продлении зерновой сделки заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал, что Анкара будет прилагать усилия для полного выполнения её условий. Позже решение Москвы подтвердила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ведомстве отметили, что зерновая сделка продлена до 17 июля без изменений.

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Марина Калегина
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