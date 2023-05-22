Кремль упрекнул Запад в неконструктиве после отказа подключить российские банки к SWIFT

Отказ Евросоюза переподключить российские банки к системе международных платежей SWIFT демонстрирует неконструктивность позиции Запада, с которой в рамках зерновой сделки приходится сталкиваться генсеку ООН Антониу Гутерришу. Таким мнением в беседе с журналистами в понедельник поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников", — указал представитель Кремля.