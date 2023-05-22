Представитель ЕС Стано: Российские банки не будут переподключать к SWIFT

Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT до окончания конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Как он указал в беседе с газетой "Известия", отключение от SWIFT является частью санкций, введённых против России, и они могут быть смягчены только после завершения конфликта.

При этом, говоря о зерновой сделке, Стано назвал единственным препятствием для экспорта сельхозпродукции через Чёрное море ситуацию на Украине, усугубившую и без того серьёзные проблемы международной продовольственной безопасности.

"Санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией, между ними по-прежнему существуют варианты платежей", — заявил Стано.