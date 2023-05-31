Подтвердилась информация Лайфа, что от России на инаугурацию Эрдогана поедет Володин

На церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россию будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, Вячеслав Викторович Володин", — ответил Ушаков на вопрос о том, известно ли, кто от России поедет на церемонию.

Таким образом, информация Лайфа подтвердилась. Ранее мы уже сообщали, что на инаугурацию Эрдогана отправится Володин.