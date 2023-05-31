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31 мая, 14:12

Подтвердилась информация Лайфа, что от России на инаугурацию Эрдогана поедет Володин

Ушаков: Россию на инаугурации Эрдогана представит спикер Госдумы Володин

На церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Россию будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, Вячеслав Викторович Володин", — ответил Ушаков на вопрос о том, известно ли, кто от России поедет на церемонию.

Таким образом, информация Лайфа подтвердилась. Ранее мы уже сообщали, что на инаугурацию Эрдогана отправится Володин.

СМИ узнали о возможном визите Путина в Турцию

СМИ узнали о возможном визите Путина в Турцию

Напомним, что по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Турецкого лидера поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Точная дата инаугурации Эрдогана пока неизвестна. Предположительно, она может состояться 3 июня.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Иван Косицын
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