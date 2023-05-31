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31 мая, 12:04

Лайф узнал, кто поедет на инаугурацию Эрдогана от России

От России на инаугурацию Эрдогана отправится спикер Госдумы Володин

На инаугурацию Реджепа Эрдогана в Турцию от РФ отправится спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом Лайфу сообщили источники в Администрации Президента России.

СМИ узнали о возможном визите Путина в Турцию

СМИ узнали о возможном визите Путина в Турцию

Напомним, что по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Турецкого лидера поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил большой вклад в развитие российско-турецких отношений. Точная дата инаугурации Эрдогана на данный момент неизвестна. Предположительно, она может состояться 3 июня.

Обложка ©

Getty Images / Laszlo Balogh

Илья Суриков
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