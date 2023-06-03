Эрдоган вступил в должность президента Турции на пятилетний срок
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент), через несколько часов состоится церемония инаугурации. Об этом пишет ТАСС.
Для Эрдогана это будет третий срок подряд, который продлится ближайшие пять лет. Президентское кресло турецкий лидер занимает с 2014 года.
Напомним, по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем народного волеизъявления. Сегодня в Анкаре пройдёт инаугурация переизбранного главы государства.