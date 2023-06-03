Взбесивший Эрдогана посол США посетит его инаугурацию
Инаугурацию Эрдогана посетит посол США Флэйк, которому "были закрыты все двери"
На инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет присутствовать американский посол в Анкаре Джефф Флэйк, который ранее вызвал гнев у турецкого лидера из-за контактов с оппозицией в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет портал Haberler.
"Посол США в Анкаре Джефф Флэйк будет представлять США на церемонии. Ранее Эрдоган отреагировал на посещение посла Кылычдароглу в период подготовки к выборам и сказал дипломату: "Подумайте немного головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. Вы будете знать своё место", — говорится в статье.
Напомним, в апреле Эрдоган обвинил посла США в Анкаре Джеффа Флэйка в непрофессионализме и незнании регламента, когда тот встретился с оппозиционным кандидатом на пост президента Турции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что его двери для американского дипломата закрыты. По итогам второго тура выборов действующий глава государства набрал 52% голосов, а Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем народного волеизъявления. Этот срок станет для него третьим подряд, пост президента Эрдоган занимает с 2014 года. Инаугурация пройдёт сегодня в президентском комплексе в Анкаре.
Getty Images / Chris McGrath