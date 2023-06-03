Взбесивший Эрдогана посол США посетит его инаугурацию

На инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет присутствовать американский посол в Анкаре Джефф Флэйк, который ранее вызвал гнев у турецкого лидера из-за контактов с оппозицией в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет портал Haberler.

"Посол США в Анкаре Джефф Флэйк будет представлять США на церемонии. Ранее Эрдоган отреагировал на посещение посла Кылычдароглу в период подготовки к выборам и сказал дипломату: "Подумайте немного головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. Вы будете знать своё место", — говорится в статье.