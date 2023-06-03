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3 июня, 09:39

Взбесивший Эрдогана посол США посетит его инаугурацию

Инаугурацию Эрдогана посетит посол США Флэйк, которому "были закрыты все двери"

На инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет присутствовать американский посол в Анкаре Джефф Флэйк, который ранее вызвал гнев у турецкого лидера из-за контактов с оппозицией в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет портал Haberler.

"Посол США в Анкаре Джефф Флэйк будет представлять США на церемонии. Ранее Эрдоган отреагировал на посещение посла Кылычдароглу в период подготовки к выборам и сказал дипломату: "Подумайте немного головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь президент. Вы будете знать своё место", говорится в статье.

Пашинян посетит инаугурацию Эрдогана в Анкаре

Пашинян посетит инаугурацию Эрдогана в Анкаре

Напомним, в апреле Эрдоган обвинил посла США в Анкаре Джеффа Флэйка в непрофессионализме и незнании регламента, когда тот встретился с оппозиционным кандидатом на пост президента Турции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что его двери для американского дипломата закрыты. По итогам второго тура выборов действующий глава государства набрал 52% голосов, а Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем народного волеизъявления. Этот срок станет для него третьим подряд, пост президента Эрдоган занимает с 2014 года. Инаугурация пройдёт сегодня в президентском комплексе в Анкаре.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Татьяна Миссуми
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