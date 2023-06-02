Пашинян посетит инаугурацию Эрдогана в Анкаре
Премьер Армении Пашинян посетит инаугурацию президента Турции Реджепа Эрдогана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня отбудет в Анкару для участия в церемонии", — говорится в сообщении.
Турция и Армения имеют исторически сложные отношения. Главным предметом спора является вопрос признания геноцида армян в начале XX века, который Анкара отрицает. Ещё одним фактором, усложняющим отношения, является то, что Турция поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте с Арменией. Страны не имеют дипломатических отношений, а граница между ними протяжённостью 311 километров закрыта. В 2009 году в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы об установлении дипотношений, но ни одна из сторон не ратифицировала эти документы. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений.
Напомним, по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем народного волеизъявления. Этот срок станет для него третьим подряд, пост президента Эрдоган занимает с 2014 года.
ТАСС / Александр Патрин, © ТАСС / EPA / UMIT BEKTAS / POOL