Пашинян посетит инаугурацию Эрдогана в Анкаре

Турция и Армения имеют исторически сложные отношения. Главным предметом спора является вопрос признания геноцида армян в начале XX века, который Анкара отрицает. Ещё одним фактором, усложняющим отношения, является то, что Турция поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте с Арменией. Страны не имеют дипломатических отношений, а граница между ними протяжённостью 311 километров закрыта. В 2009 году в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали протоколы об установлении дипотношений, но ни одна из сторон не ратифицировала эти документы. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений.