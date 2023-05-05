Турция закрыла небо для самолёта Пашиняна и армянских VIP-бортов
Закрытие турецкого воздушного пространства для армянских авиалайнеров касается VIP-бортов и, в том числе, самолёта премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил министр иностранных дел азиатского государства Мевлют Чавушоглу.
"Каждый день совершались полёты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолёта Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседании ПАЧЭС [в Анкаре], мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть [небо] для члена организации", — сказал он в интервью 24TV.
Ранее Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии воздушного пространства Турции для армянских самолётов, следующих в третьи страны. Он связал это с "продолжающимися провокациями" в отношении Анкары и Баку — открытием памятника на тему геноцида армян. Пашинян назвал закрытие воздушного пространства Турции проблемой.
ТАСС / Владимир Смирнов