Турция закрыла небо для самолёта Пашиняна и армянских VIP-бортов

Закрытие турецкого воздушного пространства для армянских авиалайнеров касается VIP-бортов и, в том числе, самолёта премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил министр иностранных дел азиатского государства Мевлют Чавушоглу.

"Каждый день совершались полёты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолёта Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседании ПАЧЭС [в Анкаре], мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть [небо] для члена организации", — сказал он в интервью 24TV.