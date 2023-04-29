Турция без предупреждения закрыла небо для рейсов Fly One Armenia в Европу

"По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых оснований авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Fly One Armenia разрешение на выполнение полётов в Европу через воздушное пространство Турции", — заявил журналистам Ананян.

Отметим, что дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствовали, а граница между странами была закрыта с 1993 года. Однако 2 февраля 2022 года между Турцией и Армений было открыто прямое авиасообщение, а всего в прошлом году состоялось четыре встречи по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. В ходе переговоров в январе этого года стороны даже договорились устранить препятствия для прямых грузовых перевозок.