Турция закрыла небо для армянских самолётов

Турция закрыла небо для самолётов армянских авиакомпаний, заявил министр иностранных дел азиатского государства Мевлют Чавушоглу. По его словам, причиной являются "продолжающиеся провокации" в отношении Анкары и Баку — открытие в Ереване памятника "Немезис", посвящённого акции возмездия против зачинщиков геноцида армян.

"Мы будем пропускать самолёты в нашу страну при необходимости, но не позволим пролёта лайнеров и частных джетов через наше пространство... Мы вместе с Азербайджаном искренне хотели нормализовать отношения с Арменией после Карабахской войны. Азербайджан выступил с предложением о мирном соглашении. Это конкретный шаг. Но Армения не перестаёт нагнетать обстановку", — сказал он в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что, начиная процесс нормализации отношений, Анкара и Ереван не выдвигали условий в отношении позиций по геноциду армян, однако Турция всё равно не потерпит установку памятника "террористам, от рук которых погибли наши дипломаты, граждане, а также азербайджанцы". Причём он не принял объяснение, как утверждалось, о самостоятельном воздвижении мемориала местными властями.

Глава МИД считает, что произошедшее — "демонстрация отсутствия благонамеренности" со стороны Еревана. Причём Турция всё равно разрешит спикеру парламента республики Алену Симоняну посетить заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре 4 и 5 мая из-за международного характера мероприятия.