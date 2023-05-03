Пашинян: Закрытие воздушного пространства Турцией является проблемой для Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал проблемой закрытие воздушного пространства Турции для самолётов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны.
"Да, есть проблема. Ну извините, чья эта проблема? Это наша проблема. Те, кто закрывают наши дороги, они вообще не имеют никаких проблем", — отметил он на правительственном часе в парламенте.
Напомним, сегодня Турция объявила о закрытии неба для самолётов армянских авиакомпаний. Как уточнил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, решение связано с "продолжающимися провокациями" в отношении Анкары и Баку.
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