"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы из Сочи в Ереван и города Турции

"Аэрофлот" запустил регулярные прямые рейсы из аэропорта Сочи в Ереван и ряд городов Турции, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Все направления будут обслуживаться самолётами Airbus A320.

"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов между Сочи и Ереваном..., [а также] из Сочи в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан", — говорится в опубликованном сообщении.

Запуск авиакомпанией новых рейсов повысит доступность этих направлений для россиян. В то же время из-за введённых ограничений на полёты над частью российского воздушного пространства аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.