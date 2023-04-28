"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы из Сочи в Ереван и города Турции
"Аэрофлот" запустил регулярные прямые рейсы из аэропорта Сочи в Ереван и ряд городов Турции, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Все направления будут обслуживаться самолётами Airbus A320.
"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов между Сочи и Ереваном..., [а также] из Сочи в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан", — говорится в опубликованном сообщении.
Запуск авиакомпанией новых рейсов повысит доступность этих направлений для россиян. В то же время из-за введённых ограничений на полёты над частью российского воздушного пространства аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.
Лайф писал, что в летнем сезоне "Аэрофлот" будет летать в пять городов Турции из Москвы и восьми регионов России. В частности, из столичного Шереметьево россияне смогут улететь в те же Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир.
ТАСС / Сергей Бобылев