КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 17:10

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы из Сочи в Ереван и города Турции

"Аэрофлот" запустил регулярные прямые рейсы из аэропорта Сочи в Ереван и ряд городов Турции, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Все направления будут обслуживаться самолётами Airbus A320.

"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых регулярных рейсов между Сочи и Ереваном..., [а также] из Сочи в Стамбул, Анталью, Бодрум и Даламан", говорится в опубликованном сообщении.

Запуск авиакомпанией новых рейсов повысит доступность этих направлений для россиян. В то же время из-за введённых ограничений на полёты над частью российского воздушного пространства аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.

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Лайф писал, что в летнем сезоне "Аэрофлот" будет летать в пять городов Турции из Москвы и восьми регионов России. В частности, из столичного Шереметьево россияне смогут улететь в те же Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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