"Аэрофлот" в летнем сезоне будет летать в пять городов Турции из Москвы и восьми регионов

Так, из столичного аэропорта Шереметьево самолёты будут летать в пять турецких городов — Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Также в компании уточнили, что рейсы в Турцию будут выполняться и из других городов России, всего таких регионов будет восемь. В "Аэрофлоте" уточнили, что летнее расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября.