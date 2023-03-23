"Аэрофлот" в летнем сезоне будет летать в пять городов Турции из Москвы и восьми регионов
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Российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" в грядущем летнем сезоне расширит программу полётов в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Так, из столичного аэропорта Шереметьево самолёты будут летать в пять турецких городов — Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Также в компании уточнили, что рейсы в Турцию будут выполняться и из других городов России, всего таких регионов будет восемь. В "Аэрофлоте" уточнили, что летнее расписание будет действовать с 26 марта по 28 октября.
Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев в беседе с Лайфом допустил, что по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву количество рейсов в Поднебесную из России в этом году может увеличиться.