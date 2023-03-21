Глава Минтранса допустил, что число рейсов из РФ в Китай увеличится
Савельев: Китай готов рассмотреть вопрос об увеличении числа рейсов из России
Китай готов рассмотреть вопрос увеличения числа авиа- и железнодорожных рейсов из России, а произойти это может в ближайший летний сезон. Об этом Лайфу заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
Глава Минтранса рассказал, будет ли из России в Китай летать больше рейсов. Видео © LIFE
"Этот вопрос мы обсуждали сегодня, поэтому есть надежда, что китайская сторона, мы так восприняли, готова рассматривать вопрос о расширении. Будем надеяться, что к летнему сезону что-то получится. Субсидирование мы не обсуждаем, это их право. У нас оно в этом году уже происходило", — подчеркнул Савельев.
Он заявил, что власти будут готовиться к наступлению летнего авиасезона, который начнётся уже в ближайшие дни.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне за два дня заняли все свободные слоты на получение визы в Китай.
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