Глава Минтранса допустил, что число рейсов из РФ в Китай увеличится

Китай готов рассмотреть вопрос увеличения числа авиа- и железнодорожных рейсов из России, а произойти это может в ближайший летний сезон. Об этом Лайфу заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Этот вопрос мы обсуждали сегодня, поэтому есть надежда, что китайская сторона, мы так восприняли, готова рассматривать вопрос о расширении. Будем надеяться, что к летнему сезону что-то получится. Субсидирование мы не обсуждаем, это их право. У нас оно в этом году уже происходило", — подчеркнул Савельев.