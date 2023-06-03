Эрдоган сменил всех основных министров в новом составе правительства Турции

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поменял всех ключевых министров в правительстве страны. Об этом стало известно 3 июня после инаугурации главы государства.

Новым министром иностранных дел назначен бывший глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, министром внутренних дел стал экс-губернатор провинции Стамбул Али Ерликая. Генерал ВС Турции Яшар Гюлер ушёл с поста начальника Генштаба и получил должность министра обороны страны. Министром финансов стал вице-премьер страны Мехмет Шимшек, а вице-президентом — Джевдет Йылмаз, до этого возглавлявший комитет по бюджету парламента Турции.

Сохранить посты смогли лишь двое из 17 министров. Фахреттин Коджа остался главой Минздрава, а Мехмет Нури Эрсой — министром культуры и туризма. Оба занимают должности с лета 2018 года.