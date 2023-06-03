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3 июня, 15:54

Володин передал Эрдогану поздравления Путина со вступлением в должность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал поздравления от российского лидера Владимира Путина на церемонии инаугурации переизбранного на новый срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба ГД РФ.

"Председатель ГД передал Реджепу Тайипу Эрдогану тёплые слова приветствия от президента России Владимира Путина и поздравление со вступлением в должность президента", — говорится в тексте.

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Напомним, по результатам второго тура выборов президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52% голосов, а его соперник — Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. 1 июня политика официально признали победителем голосования. Для Эрдогана это третий срок подряд, который продлится пять лет. Сегодня он принёс присягу в Великом национальном собрании Турции, после чего состоялась инаугурация. От России на церемонии присутствовал председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Татьяна Миссуми
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