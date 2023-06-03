Володин передал Эрдогану поздравления Путина со вступлением в должность

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал поздравления от российского лидера Владимира Путина на церемонии инаугурации переизбранного на новый срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила пресс-служба ГД РФ.