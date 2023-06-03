Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом его авторы продемонстрировали карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Украина без Крыма в ролике Правительства Венгрии. Кадр видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Magyarország Kormánya

Как указывается в ролике, продолжающийся конфликт может легко приобрести мировой масштаб. При этом в части ролика, где венгерское правительство призывает к мирным переговорам, появляются флаги России, Украины и США.