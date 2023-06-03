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3 июня, 00:00

Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом его авторы продемонстрировали карту, на которой Крым изображён вне состава украинской территории.

Украина без Крыма в ролике Правительства Венгрии. Кадр видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Magyarország Kormánya

Украина без Крыма в ролике Правительства Венгрии. Кадр видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Magyarország Kormánya

Как указывается в ролике, продолжающийся конфликт может легко приобрести мировой масштаб. При этом в части ролика, где венгерское правительство призывает к мирным переговорам, появляются флаги России, Украины и США.

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А ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что действующее Правительство Венгрии не допустит войны с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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