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2 июня, 07:26

Орбан: Действующее Правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Действующее Правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Журналисты радиостанции Kossuth попросили Орбана прокомментировать недавнее заявление мэра Будапешта оппозиционера Гергея Карачоня о том, что "Венгрия уже воюет с Россией".

"Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своём уме", — резко ответил Орбан.

Орбан добавил, что ни один здравомыслящий человек, который знает о Второй мировой войне, не станет делать подобных заявлений. Политик подчеркнул, что при нынешнем правительстве Венгрия не будет воевать с Россией.

Не раскол, но уже не единство: В Госдуме считают призывы Орбана к ЕС первым звоночком

Не раскол, но уже не единство: В Госдуме считают призывы Орбана к ЕС первым звоночком

Ранее Орбан призвал ЕС заключить соглашение с Россией о будущем европейской безопасности. По его словам, в Евросоюзе по-разному видят перспективу объединения: в Брюсселе хотят построить "Соединённые Штаты Европы", а ряд других стран, в том числе Венгрия, — добиться расширения национальных компетенций государств.

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ТАСС / AP / Szilard Koszticsak

Никита Никонов
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