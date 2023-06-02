Орбан: Действующее Правительство Венгрии не допустит войны с Россией

Действующее Правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Журналисты радиостанции Kossuth попросили Орбана прокомментировать недавнее заявление мэра Будапешта оппозиционера Гергея Карачоня о том, что "Венгрия уже воюет с Россией".

"Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своём уме", — резко ответил Орбан.

Орбан добавил, что ни один здравомыслящий человек, который знает о Второй мировой войне, не станет делать подобных заявлений. Политик подчеркнул, что при нынешнем правительстве Венгрия не будет воевать с Россией.