Несмотря на внешнее единство Европейского союза, он давно начал трещать по швам. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя призыв венгерского премьер-министра Виктора Орбана заключить с Россией соглашение о европейской безопасности.

"Главный вопрос европейской политики — каким путëм пойдут страны – члены ЕС: по пути дальнейшей глобализации и утраты суверенитета, на чëм фактически настаивает Вашингтон, или сохранят свою автономию и свободу — на этом настаивает Москва", — объяснил парламентарий.

По его словам, это ещё не раскол, но уже не единство. И чем сильнее США будут давить на своих союзников в ЕС, тем более громкими станут голоса в поддержку России. Например, с конструктивным подходом выступают политики из Венгрии и даже из Франции. Однако, предупредил Толмачёв, Запад уже потерял доверие Москвы, поэтому опасно соглашаться с Европой на какие-либо договоры.

"Зачем заключать какие-то соглашения с Европой или другими западными игроками, если они всё равно ничего не соблюдают? Мы свяжем себя обязательствами, которые будем честно соблюдать, а наши визави, как показывает опыт, и в мыслях не имеют следовать договорëнностям", — заметил депутат.

Он подчеркнул, что инициатива Орбана вызывает уважение и подтверждает, что Европа давно нуждается в новых правовых формах, обеспечивающих безопасность, но они пока не выработаны. А чтобы это произошло, европейским странам придётся учесть не только свои интересы, но и интересы России, Азии, Африки, Латинской Америки и других игроков.